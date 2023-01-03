Венера у Водолії сприятиме в романтичному та фінансовому плані чотирьом знакам зодіаку

Венера переходить у Водолія 3 січня та залишиться там до 27 січня. Вона принесе дари чотирьом знакам зодіаку у їхніх любовних та фінансових справах.

Внесок Венери у покращення життя чотирьох знаків буде вагомим, оскільки вона покаже їм інший погляд на речі. Астрологи переконують, що у щасливчиків є всі підстави радіти її приходу.

Водолій

Чи можливо мати Венеру у вашому знаку і не святкувати це? Особливо після того, через що ви пройшли і продовжуєте проходити. Ви один із найбільших улюбленців цього разу.

Водолії змінять свій стиль, щоб виділитися. У вас будуть свої романи, і ваш інтерес буде переходити від однієї людини до іншої, якщо вам буде нудно.

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Козеріг

Венера у Водолії допоможе вам досягти прибутків і успіхів у коханні. Однак вона також хоче, щоб ви не були такими консервативними та шаблонними. Вийдіть із звичайного і спробуйте щось нове або оригінальне, щоб збільшити свій дохід.

Венера надасть вам можливості там, де ви цього найменше очікуєте, і не тільки. Цілком можливо, що серце Козерога заб'ється сильніше за людиною, яка зовсім не схожа на вас, і ви навіть не думали, що вподобаєте її.

Рак

Венера у вашому 8-му будинку буде приносити вам тільки користь, якщо ви перестанете боятися. Ви повинні слідувати своїм інстинктам і робити те, що вам підказує інтуїція, навіть якщо це суперечить тому, що ви робили або вибирали досі.

Венера підкаже інший шлях або у виборі людей, або в інвестиціях, або в способі заробити більше грошей. Це буде тим, що приведе вас до сексуального чи фінансового клірингу.

Терези

З Венерою у Водолії та вашим 5-м будинком починається період, коли покращення вашого любовного життя буде тим, що цікавить вас понад усе інше. Завжди буде якийсь флірт, який може закінчитися зв’язками, і якщо ви добре проведете час, то, швидше за все, це триватиме.

Якщо ви перебуваєте у стосунках, ви будете насолоджуватися творчим часом, який ви проводите зі своїм партнером, а якщо у вас є дитина, через моменти, якими ви будете ділитися, ви також почуватиметеся прекрасно.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали який день у 2023 році стане найкращим для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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