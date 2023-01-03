Венера в Водолее будет содействовать в романтическом и финансовом плане четырем знакам зодиака

Венера переходит в Водолее 3 января и останется там до 27 января. Она принесет дары четырем знакам зодиака в их любовных и финансовых делах.

Вклад Венеры в улучшение жизни четырех знаков будет весомым, поскольку она покажет им другой взгляд на вещи. Астрологи убеждают, что у счастливчиков есть все основания радоваться ее приходу.

Водолей

Возможно ли иметь Венеру в вашем знаке и не праздновать ли это? Особенно после того, через что вы прошли и продолжаете проходить. Вы один из самых больших любимцев на этот раз.

Водолеи изменят свой стиль, чтобы выделиться. У вас будут свои романы, и ваш интерес будет переходить от одного человека к другому, если вам будет скучно.

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Козерог

Венера в Водолее поможет вам добиться доходов и успехов в любви. Однако она также хочет, чтобы вы не являлись такими консервативными и шаблонными. Выйдите из обычного и попробуйте что-нибудь новое или оригинальное, чтобы увеличить свой доход.

Венера предоставит вам возможности там, где вы этого меньше всего ожидаете, и не только. Вполне возможно, что сердце Козерога забьется сильнее человека, который совсем не похож на вас, и вы даже не думали, что понравитесь ему.

Рак

Венера в вашем 8-м доме будет приносить вам только пользу, если вы перестанете бояться. Вы должны следовать своим инстинктам и делать то, что вам подсказывает интуиция, даже если это противоречит тому, что вы делали или выбирали до сих пор.

Венера подскажет другой путь либо в выборе людей, либо в инвестициях, либо в способе заработать больше денег. Это будет тем, что приведет вас к сексуальному или финансовому клирингу.

Весы

С Венерой в Водолее и вашим 5-м домом начинается период, когда улучшение вашей любовной жизни будет интересующим вас больше всего. Всегда будет какой-то флирт, который может закончиться связями, и если вы хорошо проведете время, то, скорее всего, это будет продолжаться.

Если вы находитесь в отношениях, вы будете наслаждаться творческим временем, которое вы проводите со своим партнером, а если у вас есть ребенок, через моменты, которыми вы будете делиться, вы тоже будете чувствовать себя прекрасно.

Напомним, ранее астрологи назвали какой день в 2023 году станет лучшим для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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