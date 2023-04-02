Смак вас здивує: навіщо додавати перець у чай та яка від цього користь

Чорний перець є унікальною спецією, яка додається до різноманітних страв і напоїв, включаючи чай. Цей лайфхак може здивувати, але додавання чорного перцю до чаю може підсилити ефект зігрівання.

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Але перш ніж додавати перець до чаю, потрібно правильно приготувати напій. Заваріть чай звичним для вас способом, а потім на 5 хвилин додайте кілька горошин чорного перцю.

Ця спеція має антибактеріальну та антибіотичну дію. Вона допомагає організму краще засвоювати поживні речовини та покращує імунну систему. Також, завдяки високому вмісту вітаміну С, чорний перець є чудовим продуктом для захисту у холодну пору року.

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В індійських народах чорний перець використовується як засіб проти болю у горлі та кашлю.

При приготуванні чаю з чорним перцем важливо пам'ятати, що імбир та лимон можуть знизити гостроту перцю та надати напою власний смак.

Крім того, якщо вам не потрібен чайний пакетик, не поспішайте його викидати, адже його ще можна застосувати для різних цілей.

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