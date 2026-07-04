Смакота за годину: рецепт малинового варення на зиму

Класичне малинове варення — одна з найулюбленіших домашніх заготовок. Для його приготування використовують перевірене співвідношення інгредієнтів: один кілограм ягід на один кілограм цукру.

Про це пише Shuba. Додавання лимонного соку допомагає зберегти насичений колір варення та робить його смак більш збалансованим. Завдяки яскравому аромату й приємній солодкості таке варення особливо подобається дітям.

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Цей рецепт чудово підійде навіть тим, хто вперше готує домашнє варення. Для нього знадобляться лише три прості інгредієнти — свіжа малина, цукор і лимонний сік. Результатом стане густе ароматне варення з насиченим ягідним смаком.

Інгредієнти:

малина — 1 кг;

цукор — 1 кг;

лимонний сік — 60 мл.

Спосіб приготування

Крок 1. Малину ретельно переберіть, видаліть плодоніжки та за потреби обережно промийте. Перекладіть ягоди в каструлю, засипте половиною цукру й залиште на 3–4 години, щоб вони пустили сік.

Крок 2. Поставте каструлю на слабкий вогонь і доведіть масу до кипіння. Додайте решту цукру, ще раз закип'ятіть, після чого зменште вогонь до мінімуму та варіть 5–7 хвилин, акуратно помішуючи. У процесі знімайте піну. Потім зніміть варення з плити й залиште ще на 3–4 години. Після цього знову проваріть його 5–7 хвилин, а наприкінці влийте лимонний сік і добре перемішайте.

Крок 3. Гаряче варення розлийте у заздалегідь простерилізовані сухі банки та герметично закрийте металевими кришками. Дочекайтеся повного охолодження при кімнатній температурі, після чого зберігайте заготовку в прохолодному й сухому місці.

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