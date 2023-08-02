Смачний перекус до кіноперегляду: рецепт кабачків-фрі
Чудовий варіант перекусу до цікавого фільму за рецептом від Schuba. Робляться такі кабачки дуже просто та швидко.
Інгредієнти:
Кабачки – 250 г
Борошно пшеничне – 4 ст. л.
Орегано сушене – 1 ч. л.
Олія соняшникова рафінована – за смаком
Сіль – за смаком
Холодна вода – 50 мл
Оцтовий соус
Білий винний оцет – 2 ст. л.
Червоний перець чилі – 0.5 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Цукрова пудра – 1 ч. л.
Сіль – за смаком
Часник очистіть та подрібніть.
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Спосіб приготування:
1. Чилі очистіть від насіння та наріжте.
2. Винний оцет, чилі, часник, цукрову пудру та сіль змішайте та відставте.
3. Борошно та щіпку солі збийте з 50 мл холодної води в мисці до утворення однорідної пасти.
4. Очищені кабачки наріжте на смужки довжиною 6 см і товщиною 5 мм.
5. Налийте у глибоку каструлю з товстим дном на 1 см заввишки соняшникову олію. Розігрійте на середньому вогні, поки вона не закипить.
6. Кабачок обваляйте в тісті.
7. Акуратно витягніть їх шумівкою, струсивши надлишки тіста.
8. Кабачки опустіть у розігріте масло.
9. Смажте 5 хвилин. Подавайте з соусом до смаку.
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