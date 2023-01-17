Водохреще чи Водохрища: як правильно називається свято Хрещення Господнього

Щорічно православні віряни 19 січня відзначають велике свято – Хрещення Господнє або Водохреще. Воно є третім і завершальним святом різдвяного циклу.

У мережі часто виникають суперечки щодо того, як правильно називається це свято українською мовою, та як правильно відмінювати його назву. У народі цей день має чимало назв, тому UAportal допоможе розібратися, яка з них правильна.

Церковна назва – Хрещення Господнє, її теж використовують чимало людей. Втім, у побуті це свято називають часто скорочено – Хрещення, але й використовують такі назви, як: Йордан, Богоявлення (Явлення), Водохреще (Водохрестя, Водохрещі, Водохреща, Водохрища), Водосвяття, Епіфанія.

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Словники фіксують назву "Водохреще" саме з наголосом на другому складі. Однак у народі часто вимовляють "Водохреще" і "Водохреща" із наголосом на третій склад.

Рідше можна зустріти варіанти "Водохрища" або "Водохрища" з наголосом на другий та третій склад відповідно. Прихильники такої назви стверджують, що в назві свята є частина слова "Христос", а не "хрест".

Втім, найбільш поширеними є назви "Водохреще" і "Водохреща". Побутують обидві назви, але "Український орфографічний словник" подає лише одну основну форму – "Водохреще" з наголосом на другий склад.

У родовому відмінку буде правильно "Водохреща", наприклад, свято Водохреща, день Водохреща, з наголосом на другому складі. Така ж форма зафіксована в 11-томному академічному словнику.

Нагадаємо, UAportal розповів про історію цього свята, традиції та заборони, а також підготував кращі вітання у віршах і прозі.

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