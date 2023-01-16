Кращі привітання з Водохрещем 2023: віршики, проза і картинки
В Україні 19 січня відзначають релігійне свято Хрещення Господнє, також відоме як Водохреще та Йордана. Саме цього дня Іван Предтеча охрестив Ісуса Христа в річці Йордані.
На це свято прийнято освячувати воду та пірнати в ополонку, яку вирізають у формі хреста. UAportal зібрав кращі вітання з Йордана у прозі, віршах та картинках.
Віршовані привітання
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
– Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
Привітання у прозі
У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані.
***
У цей чудовий і божественний бажаю перемоги, миру, доброти, чесності й справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях!
***
Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що добро неодмінно переможе зло!
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