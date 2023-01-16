Лучшие поздравления с Крещением 2023: стишки, проза и картинки
В Украине 19 января отмечают религиозный праздник Крещения Господня, также известный как Крещение и Иордана. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордане.
На этот праздник принято освящать воду и нырять в прорубь, которую вырезают в форме креста. UAportal собрал лучшие поздравления из Иордана в прозе, стихах и картинах.
Стихотворные поздравления
Перед Богоявленням Христа,
Дається вам вода Свята.
Хай Свята водичка
Скропить ваші личка,
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай окропить хату,
Щоб в ній зла не знати,
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
І всю Україну!
Колись на світанні,
Сам Христос хрестився
У ріці Йордані!
***
Хай в вашій оселі радість панує,
Христос охрестився, мир світу дарує,
Щоб мали ви міцне здоров'я,
Щоб сповнилися мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Білий берег, біла крига,
Біла річка, біла мгла.
Промовля водичка тихо:
– Як далеко до тепла!
А над нею крига тонко
Раптом скрипнула нараз.
То рубають ополонку:
Водохреща йде до нас.
І нехай мороз лютує,
Хай панує біла мла.
У святій воді струмує
Чиста крапелька тепла.
Поздравления в прозе
В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистой душой, здоровым духом и сильной верой. Будьте счастливы и любимы.
***
В этот чудесный и божественный желаю победы, мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях!
***
Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что добро непременно победит зло!
Поздравительные открытки
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