Лучшие поздравления с Крещением 2023: стишки, проза и картинки

В Украине 19 января отмечают религиозный праздник Крещения Господня, также известный как Крещение и Иордана. Именно в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса Христа в реке Иордане.

На этот праздник принято освящать воду и нырять в прорубь, которую вырезают в форме креста. UAportal собрал лучшие поздравления из Иордана в прозе, стихах и картинах.

Стихотворные поздравления

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Видео дня

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

– Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

Поздравления в прозе

В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистой душой, здоровым духом и сильной верой. Будьте счастливы и любимы.

***

В этот чудесный и божественный желаю победы, мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, согревающего душу и сердце, успехов во всех начинаниях!

***

Пусть в праздник Крещения чистая святая вода смоет печали и невзгоды. Мира в вашем доме, тепла в сердце, родных людей рядом и веры в то, что добро непременно победит зло!

Поздравительные открытки

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