'Водолій – вибухонебезпечний знак': астрологиня попередила про кардинальні зміни в Україні

В Україні найближчим часом очікуються кардинальні зміни на фронті, що пов'язано із переходом Сонця у знак Водолія. Можливі події, які будуть переломними у війні.

Про це заявила астрологиня Валентина Віттрок. "Це може різко змінювати тенденції у суспільстві, на місцях бойових дій, запускаючи механізми реформ", – зазначила вона.

Астрологиня додала, що Водолій є вибухонебезпечним знаком, але для України має особливе значення. Уран, який керує знаком Водолія, вказує на те, що українцям доведеться показати світові все те, на що вони здатні. Постачання ЗСУ модернізованого озброєння наблизить перемогу.

Відео дня

"Водолійське сонце знаменує повітряний простір/космос і непередбачуваність. Сюрпризи можуть бути як на небі, так і на землі", – наголосила Віттрок.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.