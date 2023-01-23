'Водолей – знак взрывоопасный': астролог предупредила о кардинальных переменах в Украине

В Украине в ближайшее время ожидаются кардинальные перемены на фронте, что связано с переходом Солнца в знак Водолея. Возможны события, которые будут переломными в войне.

Об этом заявила астролог Валентина Виттрок. "Это может резко менять тенденции в обществе, на местах боевых действий, приводя механизмы реформ", – отметила она.

Астролог дорбавила, что Водолей является взрывоопасным знаком, но для Украины имеют особе значение. Уран, управляющий знаком Водолея, указывает на то, что украинцам придется показать миру все то, на что они способны. Поставки ВСУ модернизированного вооружения приблизят победу.

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"Водолейское солнце знаменует воздушное пространство/космос и непредсказуемость. Сюрпризы могут быть как на небе, так и на земле", – подчеркнула Виттрок.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.