Військовий експерт спрогнозував, чи посилять мобілізацію в Україні

В Україні мобілізаційні заходи офіційно триватимуть до кінця лютого. Проте не виключено, що призов можуть продовжити.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua зауважив, що плани влади щодо мобілізації можуть змінюватися з урахуванням ситуації на фронті та у разі, якщо російські війська почнуть нові наступи.

"Посилення мобілізаційних заходів в нашій країні може відбутись в разі підготовки до відбиття ймовірного наступу російських військ, – сказав він.

Жданов вважає, що мобілізація залежатиме й від того, чи нададуть західні партнери Україні необхідну техніку та озброєння. "Річ у тому, що зараз ми не можемо розгорнути масштабну мобілізацію через нестачу техніки. Наберемо ми людей і що ми з ними будемо робити? У нас не вистачає техніки. Крім цього, сьогодні система працює як конвеєр: ми зазнаємо втрат, тому що йде війна. Для поповнення ми постійно потрохи добираємо людей. Але ажіотажу немає", – зауважив Жданов.

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За його інформацією, наразі військкомати набирають людей до війська за фаховою приналежністю – механіків, водіїв чи навідників.

"Якщо такі люди є, то їх викликають. Якщо таких немає, то йде набір придатних для служби. Останні направляються на навчання та опановують військові спеціальності", – пояснив він.

Що стосується роздачі повісток в громадських місцях, Жданов упевнений, що цей процес триватиме й надалі.

"Повістка вручається не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військомату та уточнила свої дані. Зараз Верховна Рада хоче розв'язати це питання на законодавчому рівні: щоб кожен громадянин був зобов’язаний сам приходити до військомату та уточнювати свої дані", – додав експерт.

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