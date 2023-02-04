Військовий ЗСУ показав, як листи від дітей захищають їх на війні (відео)

Українські діти шлють листи військовим на фронт, у яких бажають їм скорішого закінчення війни та зичать повернутися додому живими й неушкодженими. Ці дитячі листи наші захисники бережуть та навіть роблять собі з них своєрідні талісмани.

Один з українських бійців показав листа, що отримав від дівчинки Каміли, до якого вона додала ще й малюнок. Він зазначив, що "нашому війську допомагають не лише волонтери, але й діточки".

Читайте також: "Знайшли та знищили": мінометники з дронів зняли відео своєї роботи по "заблукалих" окупантах

Відео дня

Боєць ЗСУ додав, що дуже вдячний за таке послання. "Як кожен боєць ЗСУ, чи тероборони, коли ми отримуємо такі малюнки, то робимо наступне — ми прикладаємо до нашого захисту та завжди носимо з собою", – сказав він та показав, як складає лист від дівчинки у файл, обережно згортає його та прикріплює скотчем зсередини до пластини, яка чіпляється до бронежилета.

"Ці обереги від наших діточок допомагали нам здобувати перемогу. І тепер всі побажання та слова, що нам діти пишуть, вони будуть допомагати нам", – додав військовий та подякував українським дітям за їхні малюнки, вірші та листи.

Нагадаємо, бійці зі 126 окремої бригади територіальної оборони м.Одеса поділилися історією, яка мало не довела мужніх захисників до сліз. Вони отримали від школяра конверт, зроблений власноруч, а в ньому знайшли гроші та подяку від дитини, яка бажала їм перемогти у війні проти росіян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні - підписуйтесь на наш Телеграм-канал!