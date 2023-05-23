Вдивляється в пустоту та шипить: як кіт вказує на негатив у домі

Люди у всі часи наділяли котів магічними здібностями. Багато хто вірить, що коти здатні відчувати негативну енергетику у помешканні.

Як визначити по поведінці кота, що в будинку негативна енергетика

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1.Кіт довго дивиться у пустоту, не відвертаючи погляд, ніби там щось є.

2. Тварина обходить або перескакує певні місця у домі або, навпаки, приділяє одному місцю забагато уваги.

3. Якщо у будинок прийшла людина з недобрими намірами – кіт реагуватиме на неї агресивно.

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4. На присутність у будинку негативної енергетики чи поганої людини також вказує відмова кота від їжі та перебування у поганому настрої. ( якщо, звісно, це не пов‘язано із захворюванням)

5. Якщо негативна енергія у будинку стає занадто сильною, кіт може його покинути. Таким чином, він забирає з дому негатив або ж просто не може перебувати поряд із ним.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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