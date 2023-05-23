Всматривается в пустоту и шипит: как кот указывает на негатив в доме
Люди во все времена наделяли кошек магическими способностями. Многие верят, что коты способны чувствовать негативную энергетику в доме.
Как определить по поведению кота, что в доме отрицательная энергетика
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1.Кот долго смотрит в пустоту, не отворачиваясь, будто там что-то есть.
2. Животное обходит или перескакивает определенные места в доме или, наоборот, уделяет одному месту слишком много внимания.
3. Если в дом пришел человек с недобрыми намерениями – кот будет реагировать на него агрессивно.
4. На присутствие в доме отрицательной энергетики или плохого человека также указывает отказ кота от еды и пребывания в плохом настроении. (если, конечно, это не связано с заболеванием)
5. Если отрицательная энергия в доме становится слишком сильной, кот может его покинуть. Таким образом, он забирает из дома негатив или просто не может находиться рядом с ним.
Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.
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