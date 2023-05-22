Спалахи на Сонці викличуть потужну магнітну бурю на Землі: коли саме

Вже 23 травня Землю сколихне потужна магнітна буря. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, зокрема головні болі, скачки тиску та біль у суглобах.

До кінця весни очікується п'ять потенційно небезпечних днів. Вони будуть спричинені сильними спалахами на Сонці, які збурять атмосферу нашої планети.

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За даними Meteoagent, перший небезпечний період – від 23 по 26 травня; другий – 28 травня. Найбільша потужність магнітних бур буде два дні – 24-25 травня, коли їхня потужність становитиме 5 балів. В інші дні цього циклу – 4 бали.

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До 22 травня магнітні бурі будуть досить слабкими – їхня потужність становитиме всього лише 2 бали. Здебільшого люди не відчувають їхній вплив на собі. Така ж ситуація буде 27 травня та 29-30 числа.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Щоб легко пережити небезпечні дні, варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

Правильно харчуватися, обмежте жирну їжу та займатися фізичною активністю, робити зарядку, гуляти пішки на свіжому повітрі.

Добре висипатися та достатньо відпочивати.

Вживати більше чистої води, а каву краще замінити на трав'яний чай. Відмовтеся від алкогольних напоїв.

Уникайте стресу, занадто емоційних та тривожних подій.

Перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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