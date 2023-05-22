Вспышки на Солнце вызовут мощную магнитную бурю на Земле: когда именно

Уже 23 мая Землю всколыхнет мощная магнитная буря. В настоящее время люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности, головные боли, скачки давления и боль в суставах.

К концу весны ожидается пять потенциально опасных дней. Они будут вызваны сильными вспышками на Солнце, которые возмутят атмосферу нашей планеты.

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По данным Meteoagent, первый опасный период – с 23 по 26 мая; второй – 28 мая. Наибольшая мощность магнитных бурь будет два дня – 24-25 мая, когда их мощность составит 5 баллов. В другие дни этого цикла – 4 балла.

Видео дня

До 22 мая магнитные бури будут достаточно слабыми – их мощность составит всего 2 балла. В основном люди не ощущают их влияние на себя. Такая же ситуация будет 27 мая и 29-30 числа.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:

Правильно питаться, ограничить жирную пищу и заниматься физической активностью, делать зарядку, гулять пешком на свежем воздухе.

Хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.

Употреблять больше чистой воды, а кофе лучше заменить на травяной чай. Откажитесь от алкогольных напитков.

Избегайте стресса, слишком эмоциональных и тревожных событий.

Проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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