Вспышки на Солнце вызовут мощную магнитную бурю на Земле: когда именно
Уже 23 мая Землю всколыхнет мощная магнитная буря. В настоящее время люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности, головные боли, скачки давления и боль в суставах.
К концу весны ожидается пять потенциально опасных дней. Они будут вызваны сильными вспышками на Солнце, которые возмутят атмосферу нашей планеты.
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По данным Meteoagent, первый опасный период – с 23 по 26 мая; второй – 28 мая. Наибольшая мощность магнитных бурь будет два дня – 24-25 мая, когда их мощность составит 5 баллов. В другие дни этого цикла – 4 балла.
До 22 мая магнитные бури будут достаточно слабыми – их мощность составит всего 2 балла. В основном люди не ощущают их влияние на себя. Такая же ситуация будет 27 мая и 29-30 числа.
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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Чтобы легко пережить опасные дни, следует поддерживать себя в хорошем состоянии и следовать нескольким советам:
- Правильно питаться, ограничить жирную пищу и заниматься физической активностью, делать зарядку, гулять пешком на свежем воздухе.
- Хорошо высыпаться и достаточно отдыхать.
- Употреблять больше чистой воды, а кофе лучше заменить на травяной чай. Откажитесь от алкогольных напитков.
- Избегайте стресса, слишком эмоциональных и тревожных событий.
- Проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимого лекарства.
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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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