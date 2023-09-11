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Війна в Україні

ЗСУ блискуче знищили позицію мінометного розрахунку окупантів біля Бахмута (відео)

Анастасія Крищук

ЗСУ блискуче знищили позицію мінометного розрахунку окупантів біля Бахмута (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Бахмута на Донеччині.

В Одарівці артилеристи знищили позицію мінометного розрахунку касетними боєприпасами. На оприлюдненому відео боєкомплект здетонував, знищивши позицію.

"Блискуча робота української артилерії по позиціях росіян в Одрадівці біля Бахмута. Позицію мінометного розрахунку противника було обстріляно касетними боєприпасами", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори БПЛА зафіксували вибух боєкомплекту. На наступних кадрах видно стовбур диму, що йде з місця вибуху.

Точний час та місце знищення мінометного розрахунку не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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