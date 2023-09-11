ЗСУ блискуче знищили позицію мінометного розрахунку окупантів біля Бахмута (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться поблизу Бахмута на Донеччині.

В Одарівці артилеристи знищили позицію мінометного розрахунку касетними боєприпасами. На оприлюдненому відео боєкомплект здетонував, знищивши позицію.

"Блискуча робота української артилерії по позиціях росіян в Одрадівці біля Бахмута. Позицію мінометного розрахунку противника було обстріляно касетними боєприпасами", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як оператори БПЛА зафіксували вибух боєкомплекту. На наступних кадрах видно стовбур диму, що йде з місця вибуху.

Точний час та місце знищення мінометного розрахунку не повідомляється з міркувань безпеки.

Раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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