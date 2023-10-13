Викиньте його негайно: клінери пояснили, чому не варто тримати віник вдома

Віник вже давно втратив свою актуальність для прибирання, оскільки, незважаючи на те, що він може зібрати велику кількість сміття, пилу у повітрі стає набагато більше. Фахівці з прибирання рекомендують мати вдома кілька сучасних приладів, зокрема пилососи та сучасні швабри на заміну застарілому вінику.

Про це пише Ukr.media.

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На думку фахівців, краще мати не один, а аж три різних пилососи вдома. Робот-пилосос може автоматично прибирати приміщення, коли ви відсутні. Також корисним може бути бездротовий пилосос для швидкого прибирання дрібного сміття або слідів бруду поруч з вхідними дверима. Для генерального прибирання краще використовувати стаціонарний пилосос або швабру з мопом, що дозволяє як сухе, так і вологе прибирання. За словами експертів, всі ці сучасні пристрої набагато ефективніші, ніж традиційний віник.

Нагадаємо, ми вже писали про прості поради для прибирання, які має знати кожна господиня.

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