'Випадає карта смерті': астрологиня розповіла, над якими містами України нависне небезпека у лютому

Росія в лютому 2023 року продовжить завдавати ракетних ударів по Україні, також можлива нова спроба наступу окупантів, але ЗСУ дадуть відсіч загарбникам. Небезпека, зокрема, нависне над Києвом.

Про це заявила астрологиня Яна Тимощук. За її словами, столиці України випадає карта смерті. Росія має багато планів на Київ, війська РФ можуть спробувати прорватися в місто, почавши наступ з декількох напрямків.

На Харківщині можливі прильоти – є ризик прямих влучень та руйнувань, проте захоплення окупантами нових територій не буде.

Під сильним ударом опиниться Дніпро, там можливі людські втрати. Атакує ворог і Житомир, будуть руйнування.

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У Запоріжжі ймовірні диверсії, але загалом в області передбачається перелом на користь ЗСУ. Українські війська можуть піти у контрнаступ та звільнити території.

Окупанти також готують підлий план щодо Херсонщини. Не можна виключати застосування хімічної зброї в регіоні, також під загрозою опиниться весь Донбас.

Тяжкі бої будуть йти за Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.