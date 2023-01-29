'Выпадает карта смерти': астролог рассказала, над какими городами Украины нависнет опасность в феврале

Россия в феврале 2023 года продолжит наносить ракетные удары по Украине, также возможна новая попытка наступления оккупантов, но ВСУ дадут отпор захватчикам. Опасность в частности нависнет над Киевом.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук. По ее словам, столице Украины выпадает карта смерти. У России есть много планов на Киев, войска РФ могут попытаться прорваться в город, начав наступление с нескольких направлений.

В Харьковской области возможны прилеты – есть риск прямых попаданий и разрушений, однако захвата оккупантами новых территорий не будет.

Под сильным ударом окажется Днепр, там возможны человеческие потери. Атакует враг и Житомир, будут разрушения.

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В Запорожье вероятны диверсии, но в целом в области предвидится перелом в пользу ВСУ. Украинские войска могут пойти в контрнаступление и освободить территории.

Оккупанты также готовят подлый план относительно Херсона. Нельзя исключать применения химического оружия в регионе, также под угрозой окажется весь Донбасс.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.