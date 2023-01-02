Січень 2023 року стане казковим для трьох знаків зодіаку: мрії збудуться

Січень 2023 року принесе велику удачу трьом уродженцям зодіакального кола, що пов'язане зі з'єднанням Плутона та Венери. Щасливчики матимуть змогу досягти успіхів на роботі, збільшити доходи в рази та знайти щастя в особистому житті.

За словами астрологів, улюбленцями долі стануть Овни, Стрільці та Козероги. Їхні мрії збудуться, а життя даруватиме лише приємні сюрпризи.

Овен

Уродженці цього знаку дуже амбітні і ставлять перед собою великі цілі, яких намагаються досягти за будь-яку ціну. Однак цього разу Овнам не доведеться надто багато працювати, все вийде само собою: вони отримають вигідну пропозицію або реалізують проєкт, який принесе і гроші, і визнання. Пощастить і одиноким уродженцям знаку – вони знайдуть другу половинку і знайдуть справжнє щастя.

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Стрілець

Стрільці отримають хороші новини – можливо, на них чекає підвищення на роботі, яке спричинить підвищення окладу. Перед уродженцями знаку відкриються нові можливості, вони зможуть більше подорожувати та пізнавати нове. Також намічаються важливі події в особистому житті – можливо, деякі зважаться на шлюб чи поповнення у сім'ї.

Козеріг

Козероги практично відразу відчують, що в їхньому житті почалася біла смуга. Гроші самі йтимуть до рук, а всі починання виявляться успішними. Уродженці знаку також реалізують важливу мрію, пов'язану з великою покупкою: можливо, вони придбають авто чи власне житло. Найкращий час для кардинальних рішень та укладання угод – після 12 січня.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.