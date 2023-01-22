Юрій Великий висміяв Шойгу та його конфлікти з Пригожиним (відео)

Гуморист зі студії "Квартал 95" Юрій Великий показав нову пародію на главу Міноборони РФ Сергія Шойгу та власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Між росіянами останнім часом не вщухають внутрішні розбірки, зокрема навколо зруйнованого Соледара.

Юрій Великий опублікував відео на своєму YouTube-каналі. Українці у коментарях подякували актору за його талант та наголосили на схожості з російським міністром.

"Ніяк не можуть вирішити, кому ж все ж таки приписувати заслуги щодо "взяття" за останні пів року хоч якогось населеного пункту... Все це, звичайно, нагадує битву павуків у закритій банці... І чим швидше вони з'їдять один одного, тим легше буде всім нам", – так гуморист прокоментував конфлікт Шойгу та Пригожина.

Відео дня

Пародія розпочинається з дзвінка Пригожина до Шойгу з незнайомого для останнього номеру телефона. Спочатку сторони перекинулись образами, а "міністр" не міг зрозуміти, з ким він же ж розмовляє.

Далі починається запекла суперечка, хто ж перший взяв Соледар Донецької області. "Пригожин" заявив, що ще два тижні тому взяв це українське місто, коли "Шойгу" тільки тиждень тому.

Власник ПВК "Вагнер" закликав "міністра" заявити, що саме його хлопці нібито взяли Соледар. Але "Шойгу" пригрозив "Пригожину", щоб той краще хай більше не дискредитує російську армію.

Далі вони вирішили обговорити, хто буде захоплювати різні українські міста, Польщу, іншу частину Європи, саму Землю, Місяць та всю Галактику. Росіяни домовилися, що "палки в колеса" один одному ставити не будуть.

Українці у мережі зауважили, що це чергова геніальна порція гумору:

Тролінг вищого рівня!

Як завжди шедевр! Юрій, ви великий гуморист!

Що не фраза Шойгу, то шедевр, а в цілому гумор переможе і він на висоті!

Ви неперевершений! З таким блискучим гумором суть головних подій!

Нагадаємо, що Юрій Великий показав пародію на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він висміяв новий винахід сусідів – білоруську аптечку з подорожником для військових на зразок НАТО.

Також гуморист спародіював російську співачку, а нині "рупор Кремля", Юлію Чичеріну. У своєму зверненні до російської біомаси Чичеріна згадала фейк про розп'ятого хлопчика, замерзаючу Європу та президента США Джо Байдена.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!