Юрий Великий высмеял Шойгу и его конфликты с Пригожиным (видео)

Юморист из студии "Квартал 95" Юрий Великий показал новую пародию на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Между россиянами в последнее время не утихают внутренние разборки, в частности, вокруг разрушенного Соледара.

Юрий Большой опубликовал видео на своем YouTube-канале. Украинцы в комментариях поблагодарили актера за его талант и отметили сходство с российским министром.

"Никак не могут решить, кому все же приписывать заслуги по "взятию" за последние полгода хоть какого-то населенного пункта... Все это, конечно, напоминает битву пауков в закрытой банке... И чем быстрее они съедят один одного, тем легче будет всем нам", – так юморист прокомментировал конфликт Шойгу и Пригожина.

Видео дня

Пародия начинается со звонка Пригожина в Шойг с незнакомого для последнего номера телефона. Сначала стороны перевернулись оскорблениями, а "министр" не мог понять, с кем он же разговаривает.

Дальше начинается ожесточенный спор, кто же первый взял Соледарь Донецкой области. "Пригожин" заявил, что еще две недели назад взял этот украинский город, когда "Шойгу" только неделю назад.

Владелец ПИК "Вагнер" призвал "министра" заявить, что именно его ребята якобы взяли Соледарь. Но "Шойгу" пригрозил "Пригожину", чтобы тот лучше пусть больше не дискредитирует российскую армию.

Далее они решили обсудить, кто будет захватывать разные украинские города, Польшу, другую часть Европы, саму Землю, Луну и всю Галактику. Россияне договорились, что "палки в колеса" друг другу ставить не будут.

Украинцы в сети отметили, что это очередная гениальная порция юмора:

Троллинг высшего уровня!

Как обычно шедевр! Юрий, вы великий юморист!

Что ни фраза Шойгу, то шедевр, а в целом юмор победит и он на высоте!

Вы непревзойденный! С таким блестящим юмором суть главных событий!

Напомним, что Юрий Великий показал пародию на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Он высмеял новое изобретение соседей – белорусскую аптечку с подорожником для военных типа НАТО.

Также юморист спародировал российскую певицу, а ныне "рупор Кремля" Юлию Чичерину. В своем обращении к российской биомассе Чичерина вспомнила фейк о распятом мальчике, замерзающей Европе и президенте США Джо Байдене.

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