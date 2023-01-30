Юрист пояснив, чи можуть вручити повістку та призвати знятих з обліку осіб

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що отримати повістку можуть військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Юрист Владислав Зайцев пояснив, чи можуть вручити повістку та призвати зняту з обліку у військкоматі особу.

Він також пояснив різницю між знятими та виключеними з обліку чоловіками. За його словами, законодавство по різному регулює ці дві категорії.

Зазначається, що вручити повістку можуть як знятому, так і виключеному з обліку чоловіку. Це обумовлено тим, що уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову.

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Цим запитанням займається безпосередньо призовна комісія. Через це після вручення повістки, особа має прибути до військкомату у встановлений час. За неявку передбачена відповідальність.

Знятих з обліку громадян можуть призвати на службу у воєнний час. Це можливо за умови проходження медкомісії.

Своєю чергою виключених з обліку осіб також можуть призвати, але до них висуваються інші вимоги. Зокрема, якщо чоловіка звільнили зі служби за висновком про непридатність, то його наступна мобілізація виключається.

Втім, якщо особу виключили з обліку внаслідок непридатності до служби до війни, такого чоловіка можуть викликати для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.

Вказується, що повістки часто вручають для актуалізації даних. Призов військовозобов’язаної людини на військову службу за повісткою можливий, але це не гарантовано.

Нагадаємо, що чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність у разі порушення правил військового обліку. Також на військовозобов'язаних можуть накласти штраф.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можуть затримати та погрожувати у разі відмови від повістки. Оскільки від початку воєнного стану в Україні триває мобілізація через повномасштабну війну.

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