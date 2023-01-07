Юристка пояснила умови кредиту на житло для ВПО та як його отримати

В Україні у 2022 році стартувала державна програма кредитування житла. Вона передбачає можливість купівлі житла за пільговими умовами в кредит.

Серед цих категорій у 2023 році зокрема опинилися й ВПО. Юристка Тетяна Киричинська пояснила, які умови будуть для переселенців, та як оформити кредит.

Зазначається, що відсоткова ставка буде 7%, а такий кредит зможуть отримати:

ветерани війни та їхні сім’ї;

ВПО;

інші громадяни України, які відповідають вимогам програми.

За умовами програми, відсоткова ставка фіксована на весь період сплати кредиту, а строк надання кредиту становить 20 років. Стартовий внесок не менше 20% від вартості житла. Програма дозволяє придбати не більше, ніж 52,5 кв.м на одну людину + 21 квадрат на кожного члена сім’ї.

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ВПО можуть отримати кредит наступним чином:

подати заявку через Дію єОселя;

після заповнення всіх форм отримати відповідь від банку;

вибрати житло, яке плануєте придбати;

укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

Для того, щоби банк надав вам кредит, потрібно мінімум пів року офіційно працювати, щоб підтвердити свою платоспроможність.

Нагадаємо, знищення або пошкодження "кредитного житла", що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року, тепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.

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