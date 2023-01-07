Юрист объяснила условия кредита на жилье для ВПЛ и как его получить

В Украине в 2022 году стартовала государственная программа кредитования жилья. Она предполагает возможность покупки жилья по льготным условиям в кредит.

Среди этих категорий в 2023 году, в частности, оказались и ВПЛ. Юрист Татьяна Киричинская объяснила, какие условия будут для переселенцев и как оформить кредит.

Отметим, что процентная ставка будет 7%, а такой кредит смогут получить:

ветераны войны и их семьи;

ВПЛ;

другие граждане Украины, отвечающие требованиям программы.

По условиям программы процентная ставка фиксирована на весь период уплаты кредита, а срок предоставления кредита составляет 20 лет. Стартовый взнос не менее 20% стоимости жилья. Программа позволяет приобрести не более 52,5 кв.м на одного человека + 21 квадрат на каждого члена семьи.

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ВПЛ могут получить кредит следующим образом:

подать заявку через Дію єОселя;

после заполнения всех форм получить ответ от банка;

выбрать жилье, которое планируете приобрести;

заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

Для того чтобы банк предоставил вам кредит, нужно минимум пол года официально работать, чтобы подтвердить свою платежеспособность.

Напомним, уничтожение или повреждение "кредитного жилья", которое произошло с 24 февраля 2022 года, теперь является основанием для предоставления заемщику кредитных каникул, в течение которых он может освобождаться от уплаты основного платежа и процентов.

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