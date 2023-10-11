За який період враховуються доходи для призначення субсидії – відповідь ПФУ

При отриманні субсидії на оплату комунальних послуг українцям важливо розуміти, за які періоди враховуються їх доходи. Давайте розглянемо це питання детальніше.

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Правила врахування доходів при отриманні субсидії на оплату комунальних послуг нагадали у Пенсійному фонді України. Ось основні моменти:

Закінчення опалювального сезону: Після закінчення опалювального сезону враховуються доходи за третій і четвертий квартали попереднього року. Початок опалювального сезону: Під час початку опалювального сезону враховуються доходи за перший і другий квартали поточного року. Тривання опалювального (неопалювального) сезону: Якщо ви звертаєтесь за призначенням житлової субсидії під час тривання опалювального або неопалювального сезону, враховується середній дохід за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за субсидією.

Зокрема, якщо субсидію було виділено наприкінці опалювального сезону, то будуть враховані доходи за останні два квартали попереднього року. Ця інформація допомагає визначити, чи маєте право на субсидію та визначити її розмір.

Також важливо знати, що українці можуть отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, виходячи з розміру доходу осіб за попередній календарний рік.

Розмір субсидії в опалювальний сезон та процедура її отримання

У жовтні відбудеться перерахунок житлової субсидії на новий опалювальний період 2023-2024 років (з 1 жовтня до 30 квітня). Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Минулого опалювального сезону українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. За умови підвищення тарифів на електроенергію, цього року розмір допомоги може навіть зрости.

Нарахуванням субсидії займаються органи Пенсійного фонду України. Однак для отримання пільг не обов'язково відвідувати офіси, оскільки усі необхідні процедури можна пройти онлайн на порталах "Дія" або Пенсійного фонду України, де слід заповнити відповідні форми та прикріпити скановані копії документів.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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