За комуналку можна платити на 50% менше: кого це стосується

В Україні вдови загиблих захисників України мають право на 50% знижку на оплату комунальних послуг. Це передбачено статтею 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України. Пільга надається без урахування середньомісячного доходу та незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

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Знижка надається майже на всі комунальні послуги, а саме:

управління багатоквартирним будинком;

газ та доставку газу;

електроенергію та опалення;

гарячу та холодну воду;

вивіз сміття;

внески ОСББ;

закупівлю твердого палива тощо.

Площа, на яку надається знижка, становить 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку оплати, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Якщо вдова непрацездатна та її сім'я складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалення житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратних метрів на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 квадратний метр на сім'ю).

Щоб отримати знижку, вдова загиблого захисника України повинна звернутися до місцевого органу соціального захисту населення за місцем проживання. Для цього потрібно надати такі документи:

заяву;

копію свідоцтва про смерть захисника України;

копію свідоцтва про шлюб;

копію паспорта громадянина України;

довідка про склад сім'ї.

Після розгляду заяви орган соціального захисту населення приймає рішення про надання чи відмову в наданні пільги. Рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

Ця пільгова норма спрямована на надання соціальної підтримки вдовам загиблих захисників України, які втратили годувальника та потребують матеріальної допомоги.

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