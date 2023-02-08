За мить у російського Т-80Б 'відлетіла шапка': бійці ЗСУ показали, як працюють 'майстри святої Джавеліни'

Українські захисники з Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро знищили ворожий танк, який сунувся на позиції їхніх побратимів. Бійці вдарили по ворожій техніці з такою силою, що у танка відвалилася верхівка.

Знищення танку ворога зняла камера дрона. На ньому можна помітити як у танк, що рухається через засніжену дорогу, влучає боєприпас і він вибухає.

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Окрема бригада територіальної оборони м. Дніпро на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що їхні бійці почули, як на сусідні позиції сунеться ворожий танк та вирішили допомогти колегам. "Група з трьох наших бійців вийшли з гранатометом РПГ-7 і за якусь мить у російського Т-80Б "відлетіла шапка". Черговий російський танк перетворився на обгорілий металолом", – прокоментували вони це відео.

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У Страткомі ЗСУ зазначили, що "цей російський танк поперся розстрілювати позиції Окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро".

"Але натомість сам став об’єктом полювання кількох підрозділів: мінометники бригади, сусіди-танкісти, а згодом долучилися і майстри святої Джавеліни", – зазначається у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Вугледара на відео потрапило знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й палаючий російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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