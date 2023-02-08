За мгновение у российского Т-80Б 'слетела шапка': бойцы ВСУ показали, как работают 'мастера святой Джавелины'

Украинские защитники из Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра уничтожили вражеский танк, двигавшийся на позиции их собратьев. Бойцы ударили по вражеской технике с такой силой, что у танка отвалилась верхушка.

Уничтожение танка противника сняла камера дрона. На нем можно заметить как в танк, двигающемся через заснеженную дорогу, попадает боеприпас и взрывается.

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Отдельная бригада территориальной обороны г. Днепр на своей странице в Facebook сообщила, что их бойцы услышали, как на соседние позиции движется вражеский танк и решили помочь коллегам. "Группа из трех наших бойцов вышли с гранатометом РПГ-7 и через мгновение у российского Т-80Б "улетела шапка". Очередной российский танк превратился в обгоревший металлолом", – прокомментировали они это видео.

Видео дня

В Страткоме ВСУ отметили, что "этот российский танк поперся расстреливать позиции Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепр".

"Но сам стал объектом охоты нескольких подразделений: минометчики бригады, соседи-танкисты, а впоследствии присоединились и мастера святой Джавелины", – отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что близ Угледара на видео попало уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и горящий русский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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