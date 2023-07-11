Навіщо використовувати тирсу під час приготування шашлика: приголомшливий секрет кулінарів

Мало знайдеться людей, які не полюбляють ароматного шашлику. Ця страва є невід'ємною частиною будь-якого пікніка або відпочинку на природі. Соковите, ніжне м'ясо, що тане в роті і пронизане димковим ароматом, запам'ятовується надовго.

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Іноді навіть досвідчені кулінари не уявляють, що смак шашлику можна покращити за допомогою дуже неочікуваних інгредієнтів. Наприклад, далеко не всі знають, що тирса може впливати на смак м'яса. Видання Pixelinform написало про те, як саме вона впливає на шашлик.

Як тирса впливає на смак м'яса

Досвідчені шашличники довели, що застосування тирси додає неперевершений аромат шашлику. Завдяки тирсі ви можете отримати натуральний димовий запах, який так важко досягти за класичного способу приготування. Проте, використовувати цей неординарний інгредієнт потрібно правильно.

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Спочатку потрібно помістити тирсу у контейнер з невеликою кількістю води. Нехай вона просочиться водою протягом деякого часу.

Коли вугілля буде готовим, виберіть тирсу з води та розкладіть її на вугіллі. Під час горіння тирси утвориться характерний аромат, який надасть вашому шашлику незвичайний смак.

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