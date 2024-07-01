Затримувати та пакувати у бусики: юрист сказав, які дії ТЦК будуть незаконними

Працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) у період воєнного стану мають право перевіряти у чоловіків військово-облікові дані. Однак вони не уповноважені вилучати будь-які документи без згоди громадянина.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук, уточнюючи, що саме входить до повноважень працівників ТЦК і коли вони мають законні підстави для утримання військовозобов'язаних.

Правознавець наголосив, що працівники ТЦК мають право перевіряти документи у чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) та вручати їм повістки в будь-якому місці.

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Вони також можуть негайно виписати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності складання протоколу про без адміністративного правопорушення.

Військкоми мають доступ до інформації про його військовозобов'язаного, включаючи персональні дані, військово-облікову спеціальність, місце роботи та сімейний стан. Втім, працівники ТЦК не мають права затримувати громадян без поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді.

Представники ТЦК також не можуть вилучати документи без згоди громадянина і вимагати з’явитися до ТЦК без належних підстав або запрошувати до ТЦК не за місцем прописки.

Юрист також пояснив, що працівники ТЦК можуть викликати поліцію для тримання особи, якщо є судове рішення про доправлення особи до ТЦК, якщо або людина ухиляється від призову.

У коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало прокоментувала ситуацію, коли чоловіків на вулицях силоміць саджають у мікроавтобуси та відвозять до ТЦК.

За її словами, адміністративне затримання можуть проводити лише поліціянти. І лише у випадку, якщо громадянин перебуває у розшуку.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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