Задерживать и упаковывать в бусики: юрист сказал, какие действия ТЦК будут незаконными

Работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в период военного положения имеют право проверять у мужчин военно-учетные данные. Однако они не уполномочены изымать какие-либо документы без согласия гражданина.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук, уточняя, что именно входит в полномочия работников ТЦК и когда у них есть законные основания для содержания военнообязанных.

Правовед отметил, что работники ТЦК имеют право проверять документы у мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) и вручать им повестки в любом месте.

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Они могут немедленно выписать постановление о привлечении к административной ответственности составления протокола о без административного правонарушения.

Военнослужащие имеют доступ к информации о его военнообязанном, включая персональные данные, военно-учетную специальность, место работы и семейное положение. Впрочем, работники ТЦК не вправе задерживать граждан без полиции. Если задержание производится без законных оснований, это может быть обжаловано в суде.

Представители ТЦК также не могут изымать документы без согласия гражданина и требовать явиться в ТЦК без надлежащих оснований или приглашать в ТЦК не по месту прописки.

Юрист также объяснил, что работники ТЦК могут вызвать полицию для содержания лица, если есть судебное решение об доставке лица в ТЦК, если человек уклоняется от призыва.

В комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало прокомментировала ситуацию, когда мужчин на улицах силой сажают в микроавтобусы и увозят в ТЦК.

По ее словам, административное задержание могут проводить только полицейские. И только в том случае, если гражданин находится в розыске.

Напомним, ранее UAportal писал, какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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