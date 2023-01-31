Загадкові наскельні малюнки, яким може бути 6-11 тисяч років, знайшли в Китаї (фото)

У Китаї археологи знайшли кілька нових петрогліфів на скелях. Їх виявили в Наньяні, провінція Хенань, що знаходиться у 580 милях на південний захід від Пекіна.

Як повідомляє Кaogu.cssn.cn, у Наньяні нещодавно було відкрито багато місць з наскальними малюнками. За формою, структурою, природою та функцією їх можна класифікувати на ями, текстові символи, різьблені лінії, диски (сонячні годинники), вівтарі, тотеми.

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Представник Наньянського інституту культурних реліквій і археології Чжай Цзіньсяна, у цій місцині знайдено десятки тисяч петрогліфів, деяким з них може бути від 6 до 11 тисяч років. "Дослідження показало, що петрогліфи в печерах Наньяна є в основному круговими комбінаціями та лінійними візерунками. Комбінація подвійних рядів ямочок є найвиразнішою формою комбінації в Наньяні, з максимумом 24 послідовних точок у подвійних рядах", – розповіли дослідники.

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Більшість петрогліфів були висічені на граніті та кварцовому пісковику. Більшість з них утворені завдяки прямому вистукуванню та вирізьбленню за допомогою металевих інструментів.

Ці малюнки, як зазначають науковці, можуть розкрити дані щодо ранньої людської писемності, створення астрономічного календаря та ранньої людської ідеології. "Знахідка наскельних малюнків у Наньяні забезпечує серйозну підтримку для вивчення доісторичної культури Центральних рівнин, особливо для дослідження походження китайської цивілізації", – зазначається у публікації.

Нагадаємо, що у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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