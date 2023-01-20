'Це не люди, які боролися за виживання': археологи пролили світло на життя людей кам'яного віку у Британії (фото)

Команда археологів з університетів Честера та Манчестера зробила відкриття, які проливають нове світло на життя людей кам'яного віку. Йдеться про громади, які населяли Велику Британію після закінчення останнього льодовикового періоду.

Розкопки, проведені командою на місці в Північному Йоркширі, виявили винятково добре збережені залишки невеликого поселення. Його населяли групи мисливців-збирачів близько десяти з половиною тисяч років тому, повідомляє Манчестерський університет.

Серед знахідок, які виявила команда, були кістки тварин, на яких полювали люди, інструменти та зброя з кістки, рогів і каменю, а також рідкісні сліди обробки дерева.

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Місце біля Скарборо спочатку лежало на березі острова в стародавньому озері та датується мезолітом, або періодом "середнього кам’яного віку". Протягом тисяч років озеро повільно заповнювалося товстими відкладеннями торфу, які поступово поховали та зберегли це місце.

Аналіз знахідок дозволяє команді дізнатися більше та змінити уявлення про те, що було раніше зрозуміло про ці ранні доісторичні спільноти. Кістки показують, що люди полювали на різноманітних тварин у різних середовищах існування навколо озера.

"Люди часто думають, що доісторичні мисливці-збирачі жили на межі голоду, переїжджаючи з місця на місце в нескінченних пошуках їжі, і що це сталося лише з появою землеробства, що люди жили більш осілим і стабільним способом життя. Але ми маємо людей, які населяють багату мережу місць і середовищ існування, витрачають час на прикрашання об’єктів і піклуються про способи утилізації останків тварин і важливих артефактів. Це не люди, які боролися за виживання. Вони були людьми, впевненими у своєму розумінні цього ландшафту, а також поведінки та середовища існування різних видів тварин, які там жили", – розповіла одна з науковиць.

Команда сподівається, що майбутні дослідження на цьому місці та інших у цьому районі продовжуватимуть проливати нове світло на відносини людей із навколишнім середовищем.

Нагадаємо, що у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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