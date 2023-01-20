''Это не люди, которые боролись за выживание'': археологи пролили свет на жизнь людей каменного века в Британии (фото)

Команда археологов из университетов Честера и Манчестера совершила открытия, проливающие новый свет на жизнь людей каменного века. Речь идет об общинах, населявших Великобританию по окончании последнего ледникового периода.

Раскопки, проведенные командой на месте в Северном Йоркшире, обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся остатки небольшого поселения. Его населяли группы охотников-собирателей около десяти с половиной тысяч лет назад, сообщает Манчестерский университет.

Среди находок, обнаруженных командой, были кости животных, на которых охотились люди, инструменты и оружие из кости, рогов и камня, а также редкие следы обработки дерева.

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Место у Скарборо сначала лежало на берегу острова в древнем озере и датируется мезолитом, или периодом "среднего каменного века". В течение тысяч лет озеро медленно заполнялось толстыми отложениями торфа, постепенно похоронившими и сохранившими это место.

Анализ находок позволяет команде узнать больше и изменить представление о том, что было понятно об этих ранних доисторических сообществах. Кости показывают, что люди охотились на разных животных в разных средах обитания вокруг озера.

"Люди часто думают, что доисторические охотники-собиратели жили на грани голода, переезжая с места на место в бесконечных поисках пищи, и что это произошло только с появлением земледелия, что люди жили более оседлым и стабильным образом жизни. Но мы имеем людей, которые населяют богатую сеть мест и сред обитания, тратят время на украшение объектов и заботятся о способах утилизации останков животных и важных артефактов.Это не люди, которые боролись за выживание. среды обитания разных видов животных, которые там жили", – рассказала одна из ученых.

Команда надеется, что будущие исследования на этом месте и другие в этом районе будут продолжать проливать новый свет на отношения людей с окружающей средой.

Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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