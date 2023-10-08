Закуска, що доповнить будь-який салат: Як приготувати пікантні мариновані печериці на зиму

Мариновані гриби – це смачна закуска, яка може використовуватися в різних салатах або подаватися як окрема страва. Цей рецепт маринованих грибів дуже простий і дозволяє насолоджуватися цією смачною закускою протягом усього року.

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Готувати їх вдома дуже просто, і theLime пропонує найпростіший рецепт, підходить навіть для початківців у консервації. Спробуйте приготувати цю закуску і будете приємно здивовані.

Інгредієнти:

1 кг шампіньйонів

1 л води

3 ч. ложки солі

4 ч. ложки цукру

100 мл оцту 9%

100 мл олії

10 зубчиків часнику

Зерна гірчиці

4 лаврові листки

Перець горошком

Приготування:

Почнемо з того, що миють шампіньйони під проточною водою і очищають від усіх пошкоджених місць. Не потрібно чистити шапочки від шкірки. Доводимо 1 літр води до кипіння і додаємо в неї гриби. Варимо їх протягом 10 хвилин. Відварені гриби відкидаємо на друшляк, щоб стекла зайву вологу. Велику каструлю наповнюємо 1 літром чистої води. До неї додаємо розрізані на четвертинки зубчики часнику, лавровий лист, гірчицю та перець. Коли вода почне закипати, додаємо цукор та сіль, соняшникову олію та оцет. Перемішуємо маринад і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, висипаємо в нього шампіньйони. Помішуємо і варимо ще 10 хвилин. Такі мариновані гриби можна охолодити та вживати як закуску одразу. Якщо ви хочете зберегти їх на зиму, перекладіть гриби у стерильні банки і залийте киплячим маринадом. Потім простерилізуйте банки протягом 10 хвилин, закрийте їх стерильними кришками, переверніть і залишіть до охолодження.

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