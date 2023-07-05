Захищає від комах та зміцнює імунітет рослин: як використовувати молоко на городі

Молоко бореться зі шкідливими комахами, зміцнює імунітет рослин та виступає чудовим варіантом підгодівлі. Для поливу використовуйте свіже, кисле молоко, або сироватку. Як правильно застосувати молоко на городі підкаже UaPortal.

Для чого застосувати молоко

Молоко використовують в якості підгодівлі, для відлякування комах та підвищення імунітету.

як підгодівлю - полийте грядки сирим молоком;

для боротьби зі шкідниками - молоко створює бар'єр для комах;

для імунітету - молоко не люблять шкідливі мікроорганізми.

Застосування молока на городі

Молоко в чистому вигляді не можна молоко застосовувати - лише розбавлене водою.

Полив рослин

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Молоко можна використовувати в якості підживлення огірків і помідорів. Для цього молоко розведіть водою (1:5) і залийте в заздалегідь викопані канавки навколо рослин.

Обприскування рослин

Кисле молоко або сироватку для огірків розведіть з водою (1:3), можна замінити молоко сироваткою.

Для боротьби з борошнистою ростю візьмуть 10 л води, 1 л молока, 30 крапель йоду і 20 г тертого господарського мила. Обприскуйте рослини ввечері чи у хмарну погоду.

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Для обробки яких рослин можна застосовувати молоко

Молоком можна удобрювати і лікувати:

огірки - полив;

помідори - полив і обприскування від фітофторозу;

коренеплоди - полив;

цибуля - полив і обприскування;

дерева плодові - полив і обприскування.

Заборонено використовувати молоко для:

перцю;

баклажанів.

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