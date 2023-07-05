Защищает от насекомых и укрепляет иммунитет растений: как использовать молоко в огороде

Молоко борется с вредными насекомыми, укрепляет иммунитет растений и выступает отличным вариантом подкормки. Для полива используйте свежее молоко, простоквашу, или сыворотку. Как правильно применить молоко в огороде подскажет UaPortal.

Для чего применять молоко

Молоко используют в качестве подкормки, для отпугивания насекомых и повышения иммунитета.

как подкормку – полейте грядки сырым молоком;

для борьбы с вредителями – молоко создает барьер для насекомых;

для иммунитета – молоко не любят вредные микроорганизмы.

Применение молока в огороде

Молоко в чистом виде нельзя молоко применять – только разбавленное водой.

Полив растений

Молоко можно использовать в качестве подкормки огурцов и помидоров. Для этого молоко разведите водой (1:5) и залейте в заранее выкопанные канавки вокруг растений.

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Опрыскивание растений

Кислое молоко или сыворотку для огурцов разведите с водой (1:3), можно заменить молоко сывороткой.

Для борьбы с мучнистой росой возьмут 10 л воды, 1 л молока, 30 капель йода и 20 г тертого хозяйственного мыла. Опрыскивайте растения вечером или в облачную погоду.

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Для обработки каких растений можно применять молоко

Молоком можно удобрять и лечить:

огурцы – полив;

помидоры – полив и опрыскивание от фитофтороза;

корнеплоды – полив;

лук – полив и опрыскивание;

деревья плодовые – полив и опрыскивание.

Запрещено использовать молоко для:

перца;

баклажанов.

Напомним, мы уже писали, как правильно вносить минеральные удобрения.

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