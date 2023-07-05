Защищает от насекомых и укрепляет иммунитет растений: как использовать молоко в огороде
Молоко борется с вредными насекомыми, укрепляет иммунитет растений и выступает отличным вариантом подкормки. Для полива используйте свежее молоко, простоквашу, или сыворотку. Как правильно применить молоко в огороде подскажет UaPortal.
Для чего применять молоко
Молоко используют в качестве подкормки, для отпугивания насекомых и повышения иммунитета.
как подкормку – полейте грядки сырым молоком;
для борьбы с вредителями – молоко создает барьер для насекомых;
для иммунитета – молоко не любят вредные микроорганизмы.
Применение молока в огороде
Молоко в чистом виде нельзя молоко применять – только разбавленное водой.
Полив растений
Молоко можно использовать в качестве подкормки огурцов и помидоров. Для этого молоко разведите водой (1:5) и залейте в заранее выкопанные канавки вокруг растений.
Опрыскивание растений
Кислое молоко или сыворотку для огурцов разведите с водой (1:3), можно заменить молоко сывороткой.
Для борьбы с мучнистой росой возьмут 10 л воды, 1 л молока, 30 капель йода и 20 г тертого хозяйственного мыла. Опрыскивайте растения вечером или в облачную погоду.
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Для обработки каких растений можно применять молоко
Молоком можно удобрять и лечить:
огурцы – полив;
помидоры – полив и опрыскивание от фитофтороза;
корнеплоды – полив;
лук – полив и опрыскивание;
деревья плодовые – полив и опрыскивание.
Запрещено использовать молоко для:
перца;
баклажанов.
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