Земельний податок-2024: хто повинен сплатити у листопаді

В 2024 році обов'язок сплати земельного податку поширюється на власників земельних ділянок, паїв та постійних землекористувачів - фізичних осіб. Варто зазначити, що конкретні ставки податку визначаються органами місцевого самоврядування індивідуально для кожної території.

Податковий кодекс України, зокрема стаття 281, передбачає значний перелік пільгових категорій громадян. Про це пише 24 tv.ua.

Від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років, пенсіонери за віком. Також пільги поширюються на ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, які отримали статус ветерана війни відповідно до Закону № 3551-XII. Окрему категорію пільговиків становлять особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Особливу увагу варто звернути на власників земельних ділянок та паїв, які передали свою землю в оренду платникам єдиного податку четвертої групи - вони звільняються від сплати податку на період дії договору оренди.

Суттєвим моментом є процедура оформлення пільг для власників декількох земельних ділянок одного виду використання. Якщо загальна площа таких ділянок перевищує встановлені законодавством граничні норми, власник має подати письмову заяву до податкового органу до 1 травня поточного року. В заяві необхідно вказати, до яких саме ділянок буде застосовуватися пільга. Подати таку заяву можна до контролюючого органу за місцем розташування будь-якої з наявних земельних ділянок.

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