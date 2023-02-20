'Чекати можна кілька хвиль атак': у ЗСУ попередили про можливі обстріли найближчими днями

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив про можливі провокації з боку росії 23-24 лютого на роковини повномасштабного вторгнення. За його словами, можна очікувати декілька хвиль атак.

Він вказав, що окупанти завжди використовують дати. Про це Ігнат заявив в інтерв'ю "Укрінформ".

"Чекати можна в ці дні кілька хвиль атак тому, що ворог, очевидно, завжди це робить – використовує дати", – вважає Ігнат.

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Речник ПС наголосив, що ситуація може загостритися саме в ці дні, а також варто бути готовими до "нестандартних дій" окупантів. Зокрема, для цього росіяни стягнули свою авіацію на аеродроми у Білорусі та на тимчасово окупованих територіях.

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"Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, вона зберігається і зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом", – пояснив він.

Ігнат додав, що Україна вже збила вже майже 300 російських літаків і приблизно стільки ж гелікоптерів.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу окупантів з території Білорусі.

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