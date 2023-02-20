'Ждать можно несколько волн атак': в ВСУ предупредили о возможных обстрелах в ближайшие дни

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил о возможных провокациях со стороны России 23-24 февраля на годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, можно ждать несколько волн атак.

Он указал, что оккупанты всегда используют даты. Об этом Игнат заявил в интервью "Укринформу".

"Ждать можно в эти дни несколько волн атак потому, что враг, очевидно, всегда это делает – использует даты", – считает Игнат.

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Спикер ПС подчеркнул, что ситуация может обостриться именно в эти дни, а также следует быть готовыми к "нестандартным действиям" оккупантов. В частности, для этого россияне стащили свою авиацию на аэродромы в Беларуси и на временно оккупированных территориях.

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"То количество, которое враг накопил в начале агрессии, оно сохраняется и сейчас. Это более 700 летательных аппаратов в целом", – пояснил он.

Игнат добавил, что Украина уже сбила уже почти 300 российских самолетов и примерно столько же вертолетов.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу нападения оккупантов с территории Беларуси.

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