'Жорсткий бій тривав увесь день': Лицарі Зимового Походу вибили росіян з позицій біля Бахмуту (відео)

Поблизу Бахмуту піхотинці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу завдяки підтримці артилерії та мінометників вибили ворога з позицій.

Кадри важкого бою з'явилися у мережі. Їх опублікували на Фейсбук-сторінці 28 ОМБр.

Спочатку аеророзвідка засікла ворога в його окопах, а потім піхота пішла штурмувати окупантів. Їх прикривали побратими артилеристи та мінометники.

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"Піхотинці 28-ої ОМБр за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту. Жорсткий бій тривав увесь день. Наші воїни почали зачистку бліндажів і зіштовхнулися з підрозділом окупантів під командуванням ворожого спецпризначенця", – прокоментували це відео бійці бригади.

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Зазначається, що ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, "де його вже добила наша артилерія".

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт. Як повідомили у Третій штурмовій бригаді, ворожий танк знищили бійці 3-ї роти протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади. Вони працювали з NLAW та Javelin.

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