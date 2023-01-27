Мешканець Криму, який радів окупації, пояснив, чому розчарувався в путіні (відео)

Чоловік, який стверджує, що є корінним кримчанином, заявив, що чекає на прихід ЗСУ. Відео його зізнання з'явилося в Інтернеті.

На кадрах, які чоловік знімав в авто, він каже, що мешканці півострова, які у 2014 році, коли російська федерація анексувала Крим, раділи приходу "руского міра", тепер відчувають розчарування.

З'ясувалося, що чоловік з ніком "vladiksimf", у своєму Інстаграмі відповідав на питання "Ти всерйоз віриш, що путін віддасть Крим?". За його словами, він був одним з першим "хто у 2014 році чекав на "велику росію", "великого руського міра", Володимира Володимировича (путіна. – Ред.), кричав "росія введи війська".

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"Повір, я корінний кримчанин. Я знаю, про що я кажу. Повір, нас на*бали, реально жорстко на*бали. Я бачив, як поводяться деякі "воїни-визволителі", блін, як ґвалтують наших дівчат. Я бачив і під Джанкоєм, і в інших містах", – додав він.

Також чоловік на відео каже, що росіяни "віджали його бізнес", і тепер "з грошима – сра*а".

Мешканець півострова також сказав, що Крим вже не російський, тому що його жителі чекають на прихід ЗСУ.

"Я не знаю, у чому привабливість цього руського міра… Крим? Просто так він (путін. – Ред.) не віддасть, але щоб ти розумів, він постфактум, по суті вже не його. Ми вже його не любимо, якщо чесно казати, ми в душі вже чекаємо ЗСУ… Тому, це особисто моя думка, нас до хріна і ти знаєш, більшість, я висловлюю думку більшості", – резюмував чоловік.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

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