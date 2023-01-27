Житель Крыма, радовавшийся оккупации, объяснил, почему разочаровался в путине (видео)

Мужчина, утверждающий, что является коренным крымчанином, заявил, что ждет прихода ВСУ. Видео его признания появилось в Интернете.

На кадрах, которые мужчина снимал в авто, он говорит, что жители полуострова, которые в 2014 году, когда российская федерация аннексировала Крым, радовались приходу русского мира, теперь испытывают разочарование.

Выяснилось, что мужчина с ником "vladiksimf", в своем Инстаграме отвечал на вопрос "Ты всерьез веришь, что путин отдаст Крым?". По его словам, он был одним из первым "кто в 2014 году ждал "великую россию", "великого русского мира", Владимира Владимировича (путина. – Ред.), кричал "россия введи войска".

Видео дня

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"Поверь, я коренной крымчанин. Я знаю, о чем я говорю. Поверь, нас на*бали, реально жестко на*бали. Я видел, как ведут себя некоторые "воины-освободители", блин, как насилуют наших девушек. Я видел и под Джанкоем, и в других городах", – добавил он.

Также мужчина на видео говорит, что россияне "отжали его бизнес", и теперь "с деньгами – жо*а".

Житель полуострова также сказал, что Крым уже не российский, потому что его жители ждут прихода ВСУ.

"Я не знаю, в чем привлекательность этого русского мира... Крым? Просто так он (путин. – Ред.) не отдаст, но чтобы ты понимал, он постфактум, по сути уже не его. Мы уже его не любим, если честно говорить, мы в душе уже ждем ВСУ… Поэтому, это лично мое мнение, нас к хрену и ты знаешь, большинство, я выражаю мнение большинства", – резюмировал мужчина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

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