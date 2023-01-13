14 січня – День святого Василя: що не можна робити і традиції свята

Християни східного обряду відзначають День пам'яті святителя Василія Великого 14 січня.

Це свято називають ще Щедрий вечір 2023, Старий Новий рік або просто День Василя. Про історію, традиції та звичаї цього свята, та що не можна робити у цей день, читайте у нашому матеріалі.

Святкування дня Василя починається в Щедрий вечір 13 січня. Діти ходять до сусідів та щедрують, переодягаючись в різних персонажів і розігруючи жартівливі сценки. 14 січня хлопці посівають, розсипають зерно по домівках та бажають господарям усіх гараздів. Дівчата, традиційно, поводять ворожіння. На день Василя у церквах проводяться богослужіння та літургії.

Святого Василя наші предки вважали покровителем свиней. 14 січня заведено подавати на стіл, за яким збирається вся родина, запечене порося або інші страви зі свинини. В цей день також вшановують пастухів.

Що не можна робити у День святого Василя?

Не можна позичати гроші. Якщо це зробити, можна весь рік прожити у боргах;

Не можна також прати, прибирати, а також шити, в'язати та вишивати;

Не можна виносити сміття, щоб не винести щастя з дому;

Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та з'ясовувати стосунки;

Не можна, щоб першою до дому 14 січня заходила жінка, бо це може принести нещастя у новому році. Першим обов'язково має зайти чоловік.

Прикмети Дня Василя

У цей день, більшість народних прикмет пов'язані з погодою та врожаєм.

На Василя туман чи сніг – чекай на врожайний рік.

Цього дня на вулиці дме вітер – буде щедрий урожай горіхів.

Якщо вранці йде сніг, то зима також буде сніжною, а весна – пізньою.

У свято багато зірок на небі – очікується щедрий урожай ягід.

14 січня йде сніг – слід очікувати на тепле літо.

Молодий місяць у ніч на свято – до сильної повені навесні.

Також ми підготували гарні картинки та найкращі привітання з Днем Василя 2023.

Нагадаємо, 14 січня в Україні святкують також Обрізання Господнє. А зранку 14 січня, у перший день Старого Нового року, в Україні традиційно заведено засівати дім зерном та розповідати при цьому вірші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!