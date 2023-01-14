14 січня – Обрізання Господнє: історія свята та що не можна робити

Що означає це священне свято, як провести цей день та народні прикмети, пов'язані з ним.

Обрізання Господнє – це євангелістська подія вчинення над немовлям Ісусом юдейського обряду обрізання, а також одне з найдавніших і найважливіших церковних свят, що відзначається на спогад цієї події християнами Католицької та Православної церков. Традиційно, християни східного обряду відзначають це свято на 8-й день після свята Різдва Христового.

Через тиждень після народження Ісуса Христа необхідно було здійснити обряд обрізання, який був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі за місцевими традиціями, як того й побажали ангели ще до його зачаття в утробі Діви Марії. Старозавітний обряд обрізання був прообразом хрещення у християн.

Акт обрізання означав приналежність до народу, обраного Богом. Вважалось, якщо хлопчик не пройшов цю процедуру, то він не належить до Єдиного Бога і Творця, не гідний до нього звертатися та є іновірцем.

Що означає свято Обрізання Господнього?

Це свято має глибинний сенс та символічне значення. Ісусу Христу не потрібна була процедура обрізання крайньої плоті, оскільки він був безгрішним і святим. Здійснивши цей акт він показав людям своє смирення і те, що він прийшов як Спаситель для виконання морального закону. Він на власному прикладі продемонстрував свою духовну близькість для кожного вірянина.

Для християн цей день важливий тим, що здійснення Ісусом цього обряду доводить його приналежність до роду людського та чоловічої статі, а обряди, які призначалися для юдеїв, були здійснені й над Спасителем.

Православні християни благочестиво визнають за юдеями право богообраності, тому вони набожно відзначають свято Обрізання Господнього. Перші апостоли та християни, які походили з юдеїв, також були обрізані.

Як святкувати Обрізання Господнє?

Свято Обрізання Господнього відзначається в той самий день, що й вшанування пам'яті святого Василя Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Традиційно, 14 січня у всіх храмах проходять святкові богослужіння, тому вірянам слід сходити в храм на службу.

Цього дня також святкують Старий Новий рік.

У ніч на 14 січня дівчата ворожать, а хлопці з самого ранку посівають, читаючи обрядові вірші з побажаннями господареві щастя, здоров’я та достатку.

Що не можна робити в цей день?

В день Обрізання Господнього не можна відмовляти людині у прощенні та допомозі, щоб не накликати невдачу. В цей день забороняється лаятись та сваритись, ображати близьких та думати про погане. Не слід виносити сміття з дому.

Також не можна давати гроші в борг, бо весь рік пройде в боргах. Окрім цього, поганою прикметою вважається розв'язання фінансових питань та рахування дрібних грошей.

Народні прикмети та повір'я

Яскраве сонце віщує багатий урожай фруктів та ягід.

Дерева в інеї – прикмета хорошого врожаю зернових культур.

Загадане у ніч з 13 на 14 січня бажання обов'язково здійсниться.

Людина, яка народилася у свято Обрізання Господнього, проживе життя в достатку.

Одягти обновку 14 січня означає, що весь рік буде вдалим.

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