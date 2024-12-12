20-річний маріуполець отримав 11 років колонії за нібито шпигунство для ГУР

Так званий суд терористичної організації "ДНР" виніс вирок 20-річному маріупольцю Михайлу Карімову, звинувативши його у шпигунстві на користь Головного управління розвідки України (ГУР). За версією російських загарбників, Карімов нібито з грудня 2022 року до червня 2023 року збирав і передавав інформацію про місця дислокації та переміщення російських військових.

Його також звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Суд" засудив хлопця до 11 років колонії суворого режиму.

У міськраді наголосили, що окупаційна влада активізувала пошук "шпигунів", щоб залякати місцеве населення та придушити будь-які проукраїнські настрої.

Це не перший подібний випадок: у жовтні цього року росіяни звинуватили 46-річну маріупольчанку Ольгу Пічуріну у шпигунстві. Жінці загрожує до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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