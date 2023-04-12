$25 млн. за чашу: на аукціоні Sotheby’s пішла з молотка унікальна китайська чаша 18 століття

На аукціоні в Гонконзі дім Sotheby's продав рідкісну порцелянову чашу діаметром менше 11,5 см. Кераміка була виготовлена імператорськими майстрами у Пекіні у XVIII столітті та належить до групи, відомої як "фаланцаі" або "іноземні кольори". Експерти стверджують, що емаль на кераміку нанесли невдовзі після смерті імператора Йончжена, правителя Китаю з 1722 по 1735 рік. Експерти описують цю чашу як вершину мистецтва розпису порцеляни, майстри якого ніколи не були перевершені.

Про це повідомляє СNN.

Орнамент на чаші зображує двох ластівок, квіти абрикосового дерева та вербу, а також містить уривок з поеми, написаної в часи попередника Йончжена, імператора династії Мін - Чжу Їцзюнья. Чаша була продана за $25,3 млн.

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Таких чаш було дві, ними володів морський торговець Чарльз Освальд Лідделл, бізнес якого базувався у Шанхаї наприкінці XIX століття. У 1929 році чаші почали продавати окремо. Одна із них зараз зберігається в Британському музеї в Лондоні.

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