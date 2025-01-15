25 військовополонених захисників повернули додому - Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив про повернення 25 українських громадян із полону, серед яких є як військові, так і цивільні. До звільнених належать захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також бійці, які обороняли Курщину.

Зеленський підкреслив, що серед звільнених є люди з важкими пораненнями та серйозними хворобами. "Сьогодні додому повертаються наші військові й цивільні, серед яких захисники Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", – зазначив глава держави.Про це заявив президент в Telegram, інформація Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Президент також акцентував увагу на постійній роботі України з повернення своїх громадян додому. Він подякував команді, яка займається організацією цього процесу, а також Об’єднаним Арабським Еміратам за допомогу в реалізації сьогоднішньої події.

За даними Координаційного штабу, звільнення полонених відбулося завдяки окремому формату, спрямованому на повернення важкохворих і поранених. Звільнені отримають необхідне лікування та реабілітацію. Серед них є представники Нацгвардії, ЗСУ (включаючи ТрО), Військово-морських сил і Держприкордонслужби.

Зазначено, що наймолодшому зі звільнених – 24 роки. Багато з них мають серйозні травми, включаючи втрату зору, ампутації, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед захворювань у звільнених виявлено туберкульоз, онкологію та гангрену, що вказує на жахливі умови їх утримання.

Координаційний штаб наголосив, що, згідно з нормами третьої Женевської конвенції, важкопоранені та хворі полонені мають повертатися першочергово.

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